شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26-6-2025 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، موقف أحمد رضا لاعب وسط الفريق الأحمر من البقاء في صفوف الأهلي بالموسم الجديد أو إعارته.

البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج ملعب أون، أن نادي البنك الأهلي طلب مبلغ 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ريبيرو يحسم مصير بقاء أحمد رضا فى الأهلي بالموسم الجديد

يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، موقف أحمد رضا لاعب وسط الفريق الأحمر من البقاء في صفوف الأهلي بالموسم الجديد أو إعارته.

مصر تتوج بلقب البطولة العربية للتنس تحت 12 سنة وإشادة كبيرة بالتنظيم

ختتمت اليوم فعاليات البطولة العربية في التنس للناشئين والناشئات تحت 12 سنة لعام 2025 والتى أقيمت فى الفترة من 22 يونيو وحتى 26 يونيو الجاري.

مصدر: الجزيرى متمسك بالزمالك ويشترط الحصول على مستحقاته حال الرحيل

كشف مصدر مقرب من التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، أن اللاعب لا يزال يقضى إجازته الصيفية خارج مصر، مستغلاً فترة التوقف الحالية عقب نهاية الموسم.

البرتغال تفوز على مصر 30 - 26 والفراعنة تودع بطولة العالم من ربع النهائى

خسر منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أمام نظيرة البرتغالى بنتيجة 30 - 26 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في بولندا وبذلك النتيجة ودع الفراعنة البطولة.

لجنة التخطيط بالمصري تعقد أولى اجتماعاتها برئاسة ميمى عبد الرازق

قرر مجلس إدارة النادي المصري تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي.

الزمالك يرسل العقود إلى المدرب الجديد

أرسل مسئولو نادى الزمالك العقود إلى المدير الفنى الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للأبيض بالموسم المقبل، لدراستها مع وكيله تمهيدا لتوقيعها.