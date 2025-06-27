شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصرى يحضر مران الفريق لتحفيز اللاعبين استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم والذي أقيم بمعسكر الفريق ببورفؤاد، حضور كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي ومعه نائبا رئيس المجلس، رجب عبد القادر، والحسيني أبو قمر، ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول.

من ناحية أخرى، قاد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المران الثاني للفريق البورسعيدي في بداية فترة إعداده للموسم الجديد، والمقامة على الملعب الملحق بأحد الأكاديميات ببورفؤاد.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كلا من:

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا.

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا.

محمود جابر، مديرًا إداريا.