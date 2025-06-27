شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يطلب 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج ملعب أون، أن نادي البنك الأهلي طلب مبلغ 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عبد الجواد عبر برنامج "ملعب أون": "البنك الأهلي طلب 80 مليون جنيه لبيع أسامة فيصل في موسم الانتقالات الجاري، واللاعب أخطر النادي برغبته في الانتقال إلى الأهلي، رغم تلقيه عرضين من الزمالك وبيراميدز".

وانتهت عقود 7 لاعبين مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم الماضي، وذلك دون دخول إدارة النادي فى مفاوضات لتجديد العقود، في انتظار جلسة مرتقبة مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق، لحسم الموقف النهائي من أولئك اللاعبين.

وجاء اللاعبون السبعة كالتالي: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، وسيرجي أكا.

وقرر طارق مصطفى انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم. ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.