شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تفوز على مصر 30 - 26 والفراعنة تودع بطولة العالم من ربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أمام نظيرة البرتغالى بنتيجة 30 - 26 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في بولندا وبذلك النتيجة ودع الفراعنة البطولة.

وكان خسر منتخب شباب اليد أمام نظيره الألماني بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

و استطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا أمس و تعادل إسبانيا مع المانيا .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.