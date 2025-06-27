شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد: الأهلي طلب 10 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مقدم برنامج ملعب أون، أن النادي الأهلي رفع قيمة وسام أبو علي إلى 10 ملايين دولار للتخلي عن اللاعب.

وقال إبراهيم عبد الجواد: "الأهلي لم يتلق عرضاً لشراء وسام أبو علي بعد كأس العالم للأندية، العرض الذي سبق البطولة كان بقيمة 6 ملايين دولار، والأهلي يطلب 10 ملايين للموافقة على بيع اللاعب".

وأضاف: "الأهلي لم يفكر في ضم محمد شريف خلال الميركاتو الصيفي، هناك مفاوضات من الزمالك مع اللاعب وحتى الآن الأمور لم تحسم".

وقدّم نادي العربي القطري عرضًا رسميًا للتعاقد مع المهاجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي، مهاجم الأهلي في ظل منافسة متزايدة على خدماته من عدة أندية أوروبية وأمريكية.

وأكد "ميكي جونيور" الصحفي الجنوب أفريقي عبر حسابه على منصة "إكس" وصل عرضًا رسميًا للنادي الأهلي من العربي القطري يطلب فيه ضم المهاجم الفلسطيني.

ووفقًا لمصادر مقربة من اللاعب، فإن نادي نيويورك ريد بولز الأمريكي أبدى اهتمامًا جديًا، وتقدم بعرض بلغت قيمته الإجمالية نحو 6 ملايين دولار، في حين أبدى نادي من الدوري الألماني رغبته في ضم اللاعب، دون الكشف عن تفاصيل العرض حتى الآن.