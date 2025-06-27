شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ميدالية لمصر فى بطولة أفريقيا للسلاح بنيجيريا بعد نهاية اليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أبطال وبطلات مصر في السلاح في رفع حصيلة الميداليات إلى 11 ميدالية متنوعة بعد نهاية اليوم الثاني من بطولة أفريقيا المقامة في مدينة لاجوس بنيجيريا، خلال الفترة من 25 وحتى 29 يونيو الجاري.

وشهد اليوم الثاني منافسات سلاح السيف للرجال، ومنافسات سيف المبارزة للسيدات، حيث واصل لاعبو ولاعبات المنتخب المصري تألقهم وسيطرتهم على مجريات البطولة، بعدما حققوا 5 ميداليات جديدة بواقع ذهبية واحدة، وفضيتين، وبرونزيتين.

في منافسات سلاح السيف رجال، توج أحمد هشام بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على زميله أدهم معتز، الذي نال الميدالية الفضية، بينما أحرز محمد عامر الميدالية البرونزية بعد وصوله إلى نصف النهائي.

أما في منافسات سيف المبارزة للسيدات، فحققت ناردين إيهاب الميدالية الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام بطلة كينيا أليكساندرا ندولو، بينما حصدت آية شريف الميدالية البرونزية بعد بلوغها نصف النهائي.

وكان المنتخب المصري قد حصد في اليوم الأول 6 ميداليات أخرى، بواقع ذهبيتين، وفضية، وثلاث برونزيات، جاءت خلال منافسات فردي سيف المبارزة للرجال وسلاح الشيش للسيدات.

وبذلك يرتفع رصيد مصر إلى 11 ميدالية بواقع 3 ذهبيات، و3 فضيات، و5 برونزيات، لتواصل تصدرها جدول الترتيب العام للبطولة مع نهاية اليوم الثاني من المنافسات.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف للرجال كالتالي: زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام فيما ضمت قائمة سلاح سيف المبارزة للسيدات ناردين إيهاب، آية شريف، شيرويت جابر، لولوة سليمان. ويترأس بعثة منتخب مصر في نيجيريا الكابتن أيمن منير، النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري للسلاح.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من، السيد سامي، المدير الفني لسلاح سيف المبارزة، ماهر حمزة، المدير الفني لسلاح الشيش، خالد شريف، مدرب سلاح السيف، أيمن غنيم، مديرًا إداريًا، ومازن الشابوري، ورنا الحسيني، حكامًا.

بينما يتواجد في الجهاز الطبي كلًا من، الدكتور مجدي الصباغ، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، الدكتور أحمد عبد الغني، طبيب علاج طبيعي، والدكتورة غادة عاطف، أخصائي تأهيل حركي.