شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يحسم مصير بقاء أحمد رضا فى الأهلي بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، موقف أحمد رضا لاعب وسط الفريق الأحمر من البقاء في صفوف الأهلي بالموسم الجديد أو إعارته، لاسيما بعدما ابتعد اللاعب عن المشاركة رفقة فريقه في الفترة الأخيرة.

ويحدد ريبيرو في جلسته مع لجنة التخطيط موقفه من بقاء أحمد رضا أو تسويقه حال عدم رغبته في بقاء اللاعب بالموسم الجديد، في ظل وجود عدد كبير من لاعبي الوسط مثل مروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد وأفشة وعمر الساعي.

في شأن آخر، وضع مسئولو النادي الأهلي خطة لتحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، خشية من رحيل اللاعب بشكل مجاني، حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادي آخر.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير عروض محلية أو خارجية للاعب الذي يتربط بعقد ممتد مع القلعة الحمراء، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لمنع انتقال لأي نادي آخر في الصيف الحالي بالمجان حال عدم قيده.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق الثانية تحضيرا للموسم الجديد، حال فشل انتقاله لأي نادي آخر، أو عدم قبول اللاعب بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه.

ويملك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، حال الرحيل المجاني عن الأهلي، والحصول على عقد مالي كبير نظير الانضمام المجاني، ولكن يعمل مسئولي القلعة الحمراء على إفساد تلك المخطط وتحصين اللاعب من الإغراءات البيضاء.