شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بلقب البطولة العربية للتنس تحت 12 سنة وإشادة كبيرة بالتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم فعاليات البطولة العربية في التنس للناشئين والناشئات تحت 12 سنة لعام 2025 والتى أقيمت فى الفترة من 22 يونيو وحتى 26 يونيو الجاري، وتوجت مصر بلقب البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات تحت 12 سنة.

وجاءت نتائج الناشئين فى الترتيب العام للبطولة كالآتى:

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج مصر بلقب البطولة في فئتي الناشئين والناشئات، بعد هيمنة واضحة على المراكز الأولى، وسط مشاركة سبع دول عربية ومنافسات قوية على مدار أيام البطولة.

نتائج الناشئين:

المركز الأول والميدالية الذهبية: فريق مصر (أ)

المركز الثاني والميدالية الفضية: فريق مصر (ب)

المركز الثالث: تونس

تباعًا: السعودية (رابعًا)، لبنان، الجزائر، البحرين، والعراق.

نتائج الناشئات:

المركز الأول والميدالية الذهبية: فريق مصر (أ)

المركز الثاني والميدالية الفضية: تونس

المركز الثالث والميدالية البرونزية: فريق مصر (ب)

تباعًا: الجزائر، ولبنان.

أُقيم حفل الختام مساء اليوم بحضور أعضاء الاتحادين العربي والمصري للتنس ورؤساء الوفود المشاركة، وتم خلاله توزيع الكؤوس والميداليات للفرق الثلاثة الأولى، إلى جانب تقديم ميداليات تذكارية لكافة المشاركين، دعمًا للفئات السنية وتشجيعًا لمواهب المستقبل.

كما شهد الحفل تبادل الدروع التذكارية بين الوفود، حيث قدّم أيمن عزمي، نائب رئيس الاتحادين العربي والمصري، درع الاتحاد المصري لكل من المهندس علي المطيري، الأمين العام للاتحاد العربي، والدكتور عوض العقيلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي.

من جانبه، ثمّن المطيري جهود الاتحاد المصري في التنظيم، رغم التحديات المتعلقة بإغلاق الأجواء في بعض الدول المشاركة.

وأشاد المهندس وليد سامي، سكرتير عام الاتحاد العربي والمصري، بالمستوى الفني المميز للبطولة والمنافسة القوية بين اللاعبين واللاعبات، مؤكدًا حرص الاتحاد العربي على دعم هذه الفئة العمرية ورعايتها على طريق بناء أجيال واعدة في لعبة التنس.