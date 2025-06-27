شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الجزيرى متمسك بالزمالك ويشترط الحصول على مستحقاته حال الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، أن اللاعب لا يزال يقضى إجازته الصيفية خارج مصر، مستغلاً فترة التوقف الحالية عقب نهاية الموسم.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الجزيري يتمسك بالبقاء في صفوف القلعة البيضاء حتى اللحظة الأخيرة، ولا يمانع الاستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل، مشددًا في الوقت ذاته على أن القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب في يد إدارة النادي.

وأوضح المصدر أن الجزيري يرفض الرحيل عن الزمالك دون الحصول على كامل مستحقاته المالية المتأخرة، مؤكداً أن اللاعب لن يوافق على أي تسوية أو تخفيض، في حال قرر النادي الاستغناء عن خدماته.

يُذكر أن مستقبل سيف الدين الجزيري لا يزال محل نقاش داخل أروقة الزمالك، في ظل خطط إعادة هيكلة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.