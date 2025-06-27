شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 26-6-2025 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها خسر منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أمام نظيرة البرتغالى بنتيجة 30 - 26 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل.

البرتغال تفوز على مصر 30 - 26 والفراعنة تودع بطولة العالم من ربع النهائى

خسر منتخب مصر لكرة اليد للناشئين أمام نظيرة البرتغالى بنتيجة 30 - 26 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في بولندا وبذلك النتيجة ودع الفراعنة البطولة.

لجنة التخطيط بالمصري تعقد أولى اجتماعاتها برئاسة ميمى عبد الرازق

قرر مجلس إدارة النادي المصري تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي.

ريبيرو يعيد كوكا لمركز الوسط بالأهلي بعد حسم صفقة شكري

اقترب الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع محمد شكري لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد رحيل الثنائي علي معلول ويحيى عطية الله.

الزمالك يرسل العقود إلى المدرب الجديد

أرسل مسئولو نادى الزمالك العقود إلى المدير الفنى الجديد المقرر توليه المهمة الفنية للأبيض بالموسم المقبل، لدراستها مع وكيله تمهيدا لتوقيعها.

الأهلي يرهن ضم مدافع الإفريقي بتسويق أشرف داري

يرحب مسئولو النادي الأهلي بضم مدافع أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لحل أزمة المشاكل الدفاعية للفريق الأحمر في الموسم الجديد.

رسميا .. مودرن سبورت تعلن تعين مجدى عبد العاطى مديرا فنيا للفريق

أعلن نادى مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس تعين مجدى عبد العاطى مديرا فنيا للفريق استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

لماذا لم يجدد عبد الله السعيد عقده مع الزمالك ..اعرف السبب

مازال ملف عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والذى انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، لم يتم الوصول إلى قرار وحسم موقف اللاعب سواء بالتجديد أو الرحيل.

الإسماعيلى يدرس فسخ التعاقد مع البوركينى إيريك تراورى

يدرس مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، فسخ التعاقد مع البوركينى إيريك تراورى لاعب الفريق والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل صفوف الدراويش.

تغييرات كبيرة فى خريطة أجانب الأهلى والزمالك استعدادا للموسم الجديد

يشهد الموسم الجديد تغييرات كبيرة في خريطة الأجانب في الأهلى والزمالك، حيث اتجه القطبان إلى الصفقات القوية والتي سيعولان عليها كثيرا في تحقيق البطولات في الموسم الجديد.

محمود عاشور على تقنية الفيديو في لقاء الوداد والعين بكأس العالم للأندية

يظهر الحكم المصرى محمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة الوداد المغربى والعين الإماراتى، المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس.

ريبيرو يحسم مصير عبد القادر من القيد بقائمة الأهلي

يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، من البقاء في الفريق وقيده في قائمة الموسم الجديد.

الزمالك يحاول إنهاء أزمة رحيل الجزيرى في جلسة ودية

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة مع سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ووكيله أيضا، للوصول إلى حل بشأن رغبة النادى في خروج اللاعب للإعارة لإفساح مكان في القائمة للتعاقد مع لاعبين أجانب.