شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالمصري تعقد أولى اجتماعاتها برئاسة ميمى عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة النادي المصري تعيين ميمي عبد الرازق رئيسًا للجنة التخطيط بالنادي على أن يعاونه محمد معوض نجم النادي المصري السابق.

وعقدت اللجنة عصر اليوم أولى اجتماعاتها بحضور كامل أبو علي، رجب عبد القادر، الحسيني أبو قمر نائبا رئيس النادي، محمد موسى عضو مجلس إدارة المصرى والمشرف على الفريق الأول، واللواء ياسر سالم عضو مجلس الإدارة واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوط العريضة لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة والتي ستقوم خلالها اللجنة بإعداد خطة عمل قطاع الكرة بالنادي ومتابعة تنفيذ تلك الخطة.