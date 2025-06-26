شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يسلط الضوء على تولي باسكوال تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الاتحاد الدولي لكرة اليد الضوء على تعاقد منتخب مصر مع المدرب الإسباني خافيير باسكوال لتدريبه خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد الدولي أن منتخب مصر يعد واحدا من أقوى المنتخبات في العالم في ظل المستويات المميزة التي يقدمها ومرشحا دائما للمراكز الأولى سواء في بطولة العالم أو الأولمبياد.

وتعاقد اتحاد اليد مع باسكوال لتدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفا لمواطنه خوان كارلوس باستور .

يعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد ، وسبق لـ باسكوال، وأن تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات الدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.

وتولى مؤخرا باسكوال تدريب فيزبريم العملاق المجري وحقق معه العديد من النجاحات في ظل قدراته التدريبية المميزة .