شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن انتقال حسين وفيق لاعب دوري مراكز الشباب إلى لافيينا بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انتقال اللاعب حسين وفيق، أحد أبرز نجوم دوري مراكز الشباب، إلى صفوف نادي لافيينا، أحد أندية دوري المحترفين المصري، وذلك بعد تألقه اللافت في النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب، التي نظمتها الوزارة بمشاركة آلاف اللاعبين من مختلف المحافظات.

ويُعد حسين وفيق، من مواليد عام 2001 بمحافظة القليوبية، نموذجًا مشرفًا لشباب مراكز الشباب، بعدما توّج بلقب أفضل لاعب في النسخة العاشرة من الدوري، نتيجة لمهاراته الاستثنائية وأدائه المميز خلال المباريات التي خاضها مع فريقه، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الكبرى.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على أهمية دوري مراكز الشباب باعتباره واحدًا من أنجح برامج اكتشاف المواهب الكروية في مصر، والذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، بهدف دعم وتمكين الشباب من مختلف القرى والمراكز على مستوى الجمهورية، وفتح مسارات احترافية أمام اللاعبين الموهوبين.

من جانبه، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعب حسين وفيق على انتقاله إلى نادي لافيينا، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل للاعبين المتميزين بدوري مراكز الشباب، والعمل على ربطهم بالأندية المحترفة، ضمن رؤية الدولة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف الألعاب.