شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعادل مع البرتغال 13 - 13 في الشوط الأول بربع نهائي بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب المصرى مع نظيره البرتغالى بنتيجة 13 – 13 في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهم حاليا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة في بولندا .

وكان خسر منتخب شباب اليد أمام نظيره الألماني بنتيجة 29-25 في ثانى مواجهات الدور الرئيسي ببطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري فى بولندا.

و استطاع منتخب شباب كرة اليد حسم التأهل إلي دور الثمانية في ظل الفوز علي سويسرا أمس و تعادل إسبانيا مع المانيا .

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كلا من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.