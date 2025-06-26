مبابي يتقدم بشكوى مضايقة أخلاقية ضد سان جرمان

الرياص - اسماء السيد - باريس : تقدم قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي بشكوى مضايقة أخلاقية ضد ناديه السابق باريس سان جرمان، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام في باريس وكالة فرانس برس الخميس، مؤكدا فتح تحقيق.

ويخوض مبابي أيضا معركة قضائية مع سان جرمان يطالب فيها الأخير بدفع 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار) من الرواتب والمكافآت غير المدفوعة.

وتتعلق شكوى المضايقة الأخلاقية بالطريقة التي عومل بها من قبل سان جرمان في بداية موسم 2023 2024، عندما أُجبر على التدرب مع لاعبين كان النادي يحاول التخلص منهم.

ويعتقد مبابي أنه تم تهميشه من قبل النادي بعد رفضه الموافقة على عقد جديد، وهي ممارسة أثرت أيضا على لاعبين آخرين ودفعت نقابة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.

واستبعد مبابي عن جولة تحضيرية في آسيا قبيل موسم 2023 2024، وغاب عن المباراة الأولى من ذلك الموسم، لكنه عاد لاحقا إلى الفريق بعد محادثات مع الإدارة القطرية للنادي.

انضم اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي بعد سبعة مواسم قضاها مع نادي العاصمة الفرنسية سجل خلالها 256 هدفا في 308 مباريات.