شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يعيد كوكا لمركز الوسط بالأهلي بعد حسم صفقة شكري والان مع تفاصيل الخبر

استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على إعادة أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق للمشاركة في مركز وسط الملعب في الموسم الجديد بدلا من اللعب في مركز الظهير الأيسر، مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد وفي مباريات الموسم الجديد، بعد حسم التعاقد مع محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا.

واقترب الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع محمد شكري لتدعيم الجبهة اليسرى، بعد رحيل الثنائي علي معلول ويحيى عطية الله، وهو ما دفع الجهاز الفني للاستعانة بكوكا لسد العجز في تلك الجبهة.

في شأن آخر، وضع مسئولو النادي الأهلي خطة لتحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، خشية من رحيل اللاعب بشكل مجاني، حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادي آخر.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير عروض محلية أو خارجية للاعب الذي يتربط بعقد ممتد مع القلعة الحمراء، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لمنع انتقال لأي نادي آخر في الصيف الحالي بالمجان حال عدم قيده.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق الثانية تحضيرا للموسم الجديد، حال فشل انتقاله لأي نادي آخر، أو عدم قبول اللاعب بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه.

ويملك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، حال الرحيل المجاني عن الأهلي، والحصول على عقد مالي كبير نظير الانضمام المجاني، ولكن يعمل مسئولي القلعة الحمراء على إفساد تلك المخطط وتحصين اللاعب من الإغراءات البيضاء.