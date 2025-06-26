شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت اختبارات المقاولون العرب الخارجية من نجريج مسقط رأس محمد صلاح نجم المقاولون العرب السابق، وقائد ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني حالياً، تحت رعاية المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة وبإشراف يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين في اعداد كبيرة من اللاعبين لاختيار أفضل العناصر الموهوبه .

تتولى اللجنة المشرفة على الاختبارات مهمة تقييم اللاعبين وتضم كلا من :

حمدي نوح، جمال سالم، محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين، أحمد سعيد، المدير الفني لفريق 2007، سعد عبد الباقي، مدرب عام فريق الشباب 2005، سامح يوسف، المدير الفني لفريق 2009، هيثم حسين، المدير الفني لفريق 2010، بلال ثابت، مدرب حراس مرمى 2011، هاني عدلي، إداري، محمود بدر، المنسق الإعلامي.

وكرم نادي المقاولون العرب الرياضي اليوم الحاج صلاح غالي، والد محمد صلاح نجم المقاولون العرب ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال اختبارات الناشئين التي أقيمت اليوم على ملعب محمد صلاح في قرية نجريج.

أناب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة، الكابتن حمدي نوح لتقديم درع النادي والعضوية الفخرية للحاج صلاح.

وجاء هذا التكريم تقديراً لجهوده الكبيرة في دعم ورعاية الاختبارات الخارجية للناشئين المقامة في قرية نجريج اليوم، مما يعكس حرص النادي على تعزيز المواهب الشابة ودعم أسرهم.



انطلاق اختبارات المقاولون العرب (2)



انطلاق اختبارات المقاولون العرب (3)



انطلاق اختبارات المقاولون العرب (4)