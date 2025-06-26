شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يجدد عبد الله السعيد عقده مع الزمالك ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

مازال ملف عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، والذى انتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم، لم يتم الوصول إلى قرار وحسم موقف اللاعب سواء بالتجديد أو الرحيل.

وقال أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط فى الزمالك، أن عبد الله السعيد لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الان في ظل وجود اختلافات في وجهات النظر بين اللاعب والنادى من حيث القيمة المالية للتجديد، بالإضافة إلى مدة التعاقد بين الطرفين.

ويرغب عبد الله السعيد في الحصول على 35 مليون جنيه في الموسم الواحد مع الزمالك، بالإضافة إلى التجديد موسمين في الوقت الذى يسعى فيه الأبيض التجديد للاعب مقابل 25 مليون ولمدة موسم واحد، و كان اللاعب أبدى مرونة في مدة العقد، إلا أن المقابل المادى لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه.

المبلغ الذى يطلبه السعيد لن يعرضه على اللاعب إلا أندية استثمارية قادرة على ضم صفقات بمبالغ مالية كبيرة، في الوقت الذى لم يتلق عبدالله السعيد عروض من أندية استثمارية، بالتالى من المنتظر أن تكون فرصته للتجديد مع الزمالك أكبر من أي وقت مضى.



و لم يدرج الزمالك اسم عبد الله السعيد فى القائمة الأولى المقرر إرساها إلى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة فى ظل عدم تجديد عقده حتى الان مع الفريق وحال التجديد سيتم ادراج اسمه بالقائمة الثانية