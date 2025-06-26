شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات المجانية شعار أندية الدورى فى الانتقالات الصيفية الحالية.. زيزو الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الأندية المصرية "الصفقات المجانية" على رأس أولوياتها في الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفهم بصفقات قوية من أجل الاستعداد لبطولة الدورى المصرى فى الموسم الجديد.

وتحرك أكثر من نادٍ لضم الصفقات المجانية الموجودة في الوقت الحالي، حيث يوجد أكثر من 30 لاعبا بدون نادٍ والتعاقد معهم سيكون بدون مقابل.

ونستعرض أبرز الصفقات المجانية التي شهدها الميركاتو حاليا..

أحمد مصطفى زيزو من الزمالك إلى الأهلى

رشاد المتولى من بتروجت إلى مودرن سبورت

محمود عبد الرحيم جنش من مودرن سبورت إلى الاتحاد السكندرى

عماد حمدى من الإسماعيلى إلى مودرن سبورت

محمد بيومى من الإسماعيلى إلى البنك الأهلى

محمد أبو جبل من البنك الأهلى إلى مودرن سبورت

جوناثان نجويم من مودرن سبورت إلى سيراميكا

عبد الله السعيد من الإسماعيلى إلى الجونة

هشام محمد من الإسماعيلى إلى وادى دجلة

عبد الكافى رجب من وادى دجلة إلى بتروجت

أحمد عاطف من مودرن سبورت إلى زد

كما يوجد عدد كبير من اللاعبين متاحين بالمجان في الوقت الحالي أمام الأندية للتعاقد معهم مثل عمرو السولية وعلى معلول وعبد الله السعيد وحمزة المثلوثى وأحمد عادل عبد المنعم، أحمد الشيخ، كمال السيد، محمد شريف، طارق حامد، كالوشا، المهدى سليمان، على جبر، على الفيل، محمد حسن، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف، جودون شيكا.