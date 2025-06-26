شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن تفاصيل بروتوكول التعاون مع نادي المريخ البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

قام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وأحمد جوهر رئيس نادي المريخ بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين الناديين الشقيقين.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز وتوطيد العلاقات بين كلا الناديين في كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية بما يعود بالنفع على كلا الناديين.

كما يهدف أيضا إلى تبادل اللاعبين سواء بالبيع أو الاستعارة على مستوى الفريق الأول أو على مستوى فرق الناشئين والبراعم وذلك حسب الرؤى الفنية للإدارات الفنية بكلا الناديين.

ويهدف البروتوكول أيضا إلى تبادل إقامة المعايشات للأجهزة الفنية والإدارية بالناديين بالإضافة إلى الاستفادة من برامج تحليل الأداء وتخطيط الأحمال وأيضا إقامة الدورات التدريبية المشتركة لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية وكذلك الاستفادة من المنشآت والملاعب المتواجدة بكلا الناديين بعد التنسيق المسبق في هذا الشأن.