الإسماعيلى يدرس فسخ التعاقد مع البوركينى إيريك تراورى

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، فسخ التعاقد مع البوركينى إيريك تراورى لاعب الفريق والاكتفاء بالفترة التي قضاها داخل صفوف الدراويش.

وتتجه النية داخل الإسماعيلى إلى الدخول في مفاوضات مع اللاعب عقب عودته من بلاده لفسخ التعاقد بينهما بالتراضى حتى لا يتعرض النادى لشكوى جديدة في الفيفا.

ولم يقدم البوركينى تراورى مستوى مميز خلال الموسمين الماضيين، وتم الإبقاء عليه بسبب وقف القيد الذى عانى منه الفريق في الموسم المقبل.

ورحل عن الإسماعيلى كل من أحمد الشيخ ومحمد بيومى وعماد حمدى، وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله السعيد بعد انتهاء عقودهم، فيما لم يتحدد موقف كل من محمد حسن ومحمد نصر وكمال السيد الذين انتهت عقودهم مع الدراويش أيضا.

انتهى تعاقد الاسماعيلى مع تامر مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة بنهاية موسم الدراويش فى مباراة إنبى بكأس عاصمة مصر، والتى حصد فيها الفريق المركز الثالث بعائد 2 مليون جنيه.