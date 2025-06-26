شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات كبيرة فى خريطة أجانب الأهلى والزمالك استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الجديد تغييرات كبيرة في خريطة الأجانب في الأهلى والزمالك، حيث اتجه القطبان إلى الصفقات القوية والتي سيعولان عليها كثيرا في تحقيق البطولات في الموسم الجديد.

ويحق لكل نادٍ التعاقد مع 5 أجانب فوق السن وإضافة 3 لاعبين تحت السن، وهو ما جعل الأهلى والزمالك يبحثان عن ضم أفضل العناصر المتاحة في السوق لتدعيم صفوفهما بشكل قوى.

الأهلى

بدأ الأهلى موسم الانتقالات الصيفية مبكرا لارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية التي ودعها من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الرابع بنقطتين من تعادلين وهزيمة.

وقام مسئولو بعمل عدة تغييرات داخل الفريق في ملف الأجانب بما فيها تغيير المدرب من مارسيل كولر إلى الإسبانى خوسيه ريبيرو، كما عدل شكل الأجانب في قائمته استعدادا للموسم الجديد.

وضمت قائمة أجانب الأهلى في الموسم الماضى كل من أشرف دارى، يحيى عطية الله، رضا سليم، جراديشار، بيرسى تاو، قبل تعديها في يناير الماضى بدخول أشرف بن شرقى وعلى معلول بدلا من المصاب رضا سليم ورحيل بيرسى تاو.

وأعاد الأهلى شكل الأجانب الخمسة حاليا استعدادا للموسم الجديد بتواجد كل من محمد على بن رمضان وعودة أليو ديانج، مع الإبقاء على المغربيين أشرف دارى وأشرف بن شرقى والسلوفينى جراديشار.

الزمالك

على الجانب الآخر، دخل الزمالك الموسم الماضى بقائمة أجانب مكون من التونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى، والمغربى محمود بنتايك، والبولندى كونراد ميشلاك، الغيني جيفرسون كوستا، والسنغالي سيدي ندياي، والفلسطينى عمر فرج، والبنينى سامسون أكينيولا.

وفى شهر يناير خرج عمر فرج وسامسون إكينيولا والبولندى كونراد ميشلاك، وتم التعاقد مع المغربى صلاح مصدق والتونسى أحمد الجفالى لتعويض الراحلين.

وحدد مسئولو نادى الزمالك موقف اللاعبين الأجانب بالفريق، وهم كل من الثلاثى التونسى حمزة المثلوثى، أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، بالإضافة إلى المغربى صلاح الدين مصدق ومحمود بنتايج.

وتقرر عدم تجديد عقد المثلوثى نظرا لخضع مرحلة التأهيل من إصابة الصليبى، بينما تم الاستقرار على الإبقاء على محمود بنتايج في ظل تألقه مع الأبيض، ومستواه اللافت خلال المباريات التي شارك بها مع الفريق.

وفيما يخص سيف الجزيرى وصلاح الدين مصدق فرفض اللاعبين الخروج للإعارة، على أن يتم استمرارهم بالفريق حال عدم التعاقد مع صفقات جديدة في نفس المراكز.

ويسعى مسئولو الزمالك إلى تدعيم صفوف الأبيض بصفقات قوية لإعادة الفريق للمنافسة على كل الألقب فى الموسم الجديد، بعد الاكتفاء بالتتويج بكأس مصر فى الموسم الماضى.