شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستغني عن زكي وحمدي ويسجل باقي اللاعبين بقائمته الأولية والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادي زد على ملامح القائمة الأولية للفريق في الموسم الجديد، حيث استقر الرأي على قيد كل اللاعبين المستمرين من الموسم الماضي، باستثناء الثنائي أحمد زكي ومحمد حمدي، واللذين تم الاستغناء عنهما، في ظل عدم حاجة الفريق إلى جهودهما في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يرسل نادي زد القائمة الأولية خلال الساعات القادمة، بعد الاتفاق على الأسماء التي ستستمر بعد مناقشة الأمر مع محمد شوقي المدير الفني للفريق.

ويعقد محمد شوقي المدير الفني لفريق زد جلسة مع مسئول ناديه خلال الأسبوع المقبل من أجل بحث احتياجات الفريق في الموسم المقبل، والصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، من أجل سد العجز في كل المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

ونجح نادي زد في إبرام صفقتين جديدتين حتى الآن، وهما أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت في صفقة انتقال حرو وأومارا كيتا ظهير أيسر منتخب سيراليون للشباب.