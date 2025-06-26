شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يحسم مصير عبد القادر من القيد بقائمة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يحسم الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي موقف أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، من البقاء في الفريق وقيده في قائمة الموسم الجديد أو تسويقه مجددا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ومن المنتظر أن يحسم مسئولو النادي الأهلي موقف عبد القادر النهائي خلال الجلسة التي سستتم بين ريبيرو ولجنة التخطيط بالنادي خلال الساعات القادمة، بعد عودة المدرب الإسباني إلى القاهرة عقب انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية بأمريكا.

ووضع مسئولو النادي الأهلي خطة لتحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، خشية من رحيل اللاعب بشكل مجاني، حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادي آخر.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير عروض محلية أو خارجية للاعب الذي يتربط بعقد ممتد مع القلعة الحمراء، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لمنع انتقال لأي نادي آخر في الصيف الحالي بالمجان حال عدم قيده.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق الثانية تحضيرا للموسم الجديد، حال فشل انتقاله لأي نادي آخر، أو عدم قبول اللاعب بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه.

ويملك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، حال الرحيل المجاني عن الأهلي، والحصول على عقد مالي كبير نظير الانضمام المجاني، ولكن يعمل مسئولي القلعة الحمراء على إفساد تلك المخطط وتحصين اللاعب من الإغراءات البيضاء.