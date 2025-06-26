شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق العقود وراء تسجيل الونش فى قائمة الزمالك الأولى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك عن سبب إدراج محمود حمدى الونش فى القائمة الأولى للزمالك، المقرر إرسالها لاتحاد الكرة خلال ساعات.

وقال المصدر إن الونش وقع على عقود جديدة مع الفريق فى أبريل الماضى، لمدة 3 مواسم، وبالتالى تم إدراج اسمه بالقائمة الأولى كتمديد للعقد.

وكان الزمالك أدرج فى القائمة اسم كل من الفلسطينى عمر فرج الذى تنتهى إعارته مع ديجرفروس السويدى، وكل اللاعبين المقرر خروجهم للإعارة لتحقيق أقصى استفادة مادية من وراء رحيلهم عن الزمالك.

فى المقابل لم يتم إدراج اسم عبد الله السعيد وعمر جابر فى القائمة، فى ظل انتهاء عقد السعيد مع الفريق، بينما وقع عمر جابر عقود التجديد ولم يتم توثيقها حتى الآن، بينما محمود بنتايج فالعقود الجديدة التى وقع عليها لم يتم توثيقها حتى الآن.