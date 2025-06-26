شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يشكر جماهير الزمالك بعد الرحيل عن الفريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وجه حمزة المثلوثى لاعب الزمالك الذى انتهى عقده مع الفرق بنهاية الموسم ، و الذى تم اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده مع الأبيض في الموسم الجديد، رسالة إلى جماهير الفريق.

ونشر المثلوثى فيديو عبر خاصية القصص عبر صفحته بموقع تبادل الصور يشكر فيه الجماهير على دعمه ومساندته خلال تواجده بالفريق.

وروى المثلوثى موقف أحد مشجعى الزمالك معه ، والذى يكشف مدى حب الجمهور الأبيض للاعب التونسى، قال المثلوثى:" فوجئت عند حضوري الى مركز التأهيل في دبى بتواجد أحد مشجعى الزمالك في انتظارى أمام المركز، وأبلغنى بحبهم لى و امتنانهم على الفترة التي توادت فيها مع الفريق خلال السنوات الماضية.

وأشار لاعب الزمالك السابق أن تجربته مع الفريق استفاد منها كثيرا، وأكثر شيء هو عودته مرة أخرى لمصر لمشاهة المباريات و حضورها مع الجمهور.

تاكيدا لما نشره الخليج 365 خلال الأيام الماضية عن استقرار الزمالك على عدم استمرار التونسى حمزة المثلوثى مع الفريق بالموسم الجديد، لم يدرج الزمالك اسم المثلوثى فى القائمة الأولى المقرر إرسالها لاتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة، وخلت القائمة التى قام نادى الزمالك بالتأمين من خلالها على لاعبى الفريق الأول من اسم المثلوثى.