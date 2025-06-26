شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن القائمة الأولى للزمالك بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية انفراد الخليج 365 بنشر القائمة الأولى للزمالك للموسم الجديد التي تم التأمين من خلالها على لاعبى الفريق، والمقرر إرسالها إلى اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

وضمت القائمة الكثير من الأسماء، وخلت من البعض الاخر، وهو ما جاء بمثابة المفاجأة في قوة الأسماء التي تم خروجها من القائمة.

نرصد في السطور التالية الأسماء المستبعدة من القائمة الأولى ، وأسباب الاستبعاد.. س: ما الأسماء التي تم ادراجها في القائمة الأولى للزمالك ؟

ج: محمد عواد، حسام عبد المجيد، أحمد حمدى، مصطفى الزنارى، نبيل عماد دونجا، ناصر منسى، محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى شلبى ، أحمد فتوح، محمد صبحى ، محمد شحاتة، سيف جعفر، ناصر ماهر، مهاب ياسر، محمد عاطف، محمود الونش، حسام أشرف، أحمد عبد الرحيم إيشو، أحمد محمود، حازم أسامة، محمود الشناوى، محمود جهاد ، أحمد حسام، سید نيمار، سيف الجزيري، أحمد الجفالى، صلاح مصدق، عمر فرج

س: لماذا لم يتم إدراج اسم عبد الله السعيد في القائمة وعمر جابر؟

ج: لم يتم إدراج اسم عبد الله السعيد في القائمة في ظل انتهاء عقده مع الفريق مع نهاية الموسم، ولم يتم التجديد حتى الان، على أن يتم إدراج اسمه في القائمة الثانية مثله مثل عمر جابر الذى جدد عقده مع الفريق أيضا.

س: ولماذا تم إدراج اسم محمود الونش رغم أنه جدد للفريق مثل عمر جابر؟

ج: كشف مصدر بالزمالك أن عقد النش مع الفريق تم توثيقه في اتحاد الكرة، بينما لم يتم توثيق عقد عمر جابر حتى الان .

س: وما سبب عدم وجود اسم بنتايج في القائمة؟

ج: بنتايج وقع على عقد مع الزمالك لمدة 3 مواسم عند تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، و بالتالى سيتم إدراج بنتايج بالقائمة الثانية للفريق الأبيض.

س: ما سر تواجد الأسماء المقرر رحيلهم في القائمة؟

ج: هناك عدد كبير من اللاعبين المقرر رحيلهم عن الزمالك في الصيف سواء بالبيع أو الإعارة، لكن قرر النادى تسجيلهم بالقائمة الأولى لتحقيق أكبر استفادة من رحيلهم، وحتى لا يكون الرحيل من الزمالك مجانا، بل بمقابل مادى يستفيد منه النادى

س: ما موقف الفلسطيني عمر فرج؟

ج: أدرج الزمالك عمر فرج في القائمة أيضا بعد انتهاء إعارته مع ديجرفروس السويدى، على أن يتم خروجه للإعارة مرة أخرى لأحد الأندية.