شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعقد توأمة مع المريخ البورسعيدي ويرحب بالتعاون مع أندية المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

قرر النادي المصري، عقد توأمة مع المريخ البورسعيدي خلال الأيام المقبلة، للتعاون بين الناديين، كما رحب مسؤولو المصري بالتعاون مع باقي أندية المحافظة.

من ناحية أخرى، قاد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني الجديد للنادي المصري، المران الأول للفريق البورسعيدي في بداية فترة إعداده للموسم الجديد، والمقامة على الملعب الملحق بأحد الأكاديميات ببورفؤاد.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كل من :

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

محمود جابر، مديرًا إداريا.