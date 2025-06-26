شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يرفض الخروج معاراً مجدداً ويطلب القيد بقائمة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

رفض التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الأهلى والعائد من إعارة إلى نادى الصفاقسى التونسى، فكرة الخروج للإعارة مجدداً، وطلب عن طريق وكيل أعماله أن يتم قيده فى قائمة الفريق الأحمر، أو يتم منحه الاستغناء المجانى.

ويرفض كريستو مبدأ الإعارة من جديد ويرغب تحديد مصيره مع الأهلى سواء بالقيد فى قائمة الفريق أو فسخ عقده ومنحه حرية تقرير مصيره بشكل منفرد.

كان كريستو قد خرج معارا إلى الصفاقسى التونسى فى الموسم الماضى، وكان يوجد بند شراء مقابل مليون دولار، ولكن عدم نجاح اللاعب فى إثات نفسه مع الفريق التونسي، دفع النادي التونسي للتراجع عن تفعيل بند شراء كريستو.

ويوجد أكثر من نادٍ تونسي يرغب في ضم كريستو، لكن طلبوا من اللاعب فسخ عقده مع الأهلي والانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بدون تكبد أعباء مالية إضافية نظير التعاقد معه، وهو ما يسعى لتنفيذه اللاعب في الوقت الحالي.