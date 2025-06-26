شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على المقاولون يدعم اختبارات الناشئين في مركز شباب محمد صلاح بنجريج والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، تنطلق اليوم الاختبارات الخارجية للناشئين في قرية نجريج، مسقط رأس محمد صلاح فخر المقاولون العرب ونجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي.

ووجه محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة الشكر لصلاح غالي والد النجم محمد صلاح على الاهتمام منذ البداية ورعاية الاختبارات لاختيار العناصر الجيدة من نجريج.

وأوضح أن إقامة الاختبارات على ملاعب مركز شباب محمد صلاح في مسقط رأسه وتحت رعاية والده رسالة واضحة للبراعم والناشئين بأن القدوة الحقيقية والوصول للعالمية حلم مشروع للجميع.

وتمنى فتحي اختيار عدد كبير من العناصر المميزة من قرية نجريج مشيرا إلى نادي المقاولون العرب يولي اهتماما كبيرا باختيار العناصر الواعدة من كل المحافظات.

تتولى اللجنة المشرفة على الاختبارات، تحت إشراف يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، مهمة تقييم اللاعبين. تضم اللجنة كلاً من:

حمدي نوح

جمال سالم

محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين

أحمد سعيد، المدير الفني لفريق 2007

سعد عبد الباقي، مدرب عام فريق الشباب 2005

سامح يوسف، المدير الفني لفريق 2009

هيثم حسين، المدير الفني لفريق 2010

بلال ثابت، مدرب حراس مرمى 2011

هاني عدلي، إداري