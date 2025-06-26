شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطلب ضم عمر الساعى لاعب الأهلى ضمن صفقة أحمد عيد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بالنادى المصرى أن صفقة انتقال أحمد عيد ظهير أيمن النادى المصرى، إلى الأهلى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، تسير فى مرحلة متقدمة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المصرى طلب ضم عمر الساعى لاعب النادى الأهلى ضمن صفقة انتقال أحمد عيد إلى القلعة الحمراء.

وينتهى عقد أحمد عيد مع المصرى بنهاية الموسم المقبل وبالتحديد فى 30 يونيو 2026، وشارك أحمد عيد مع المصرى فى 30 مباراة صنع خلالها هدفين، كما انضم إلى صفوف المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم.

من ناحية أخرى، قاد التونسى نبيل الكوكى، المدير الفنى الجديد للنادى المصرى، المران الأول للفريق البورسعيدى فى بداية فترة إعداده للموسم الجديد، والمقامة على الملعب الملحق بأحد الأكاديميات ببورفؤاد.

وانتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، في معسكر مغلق بمقر إقامة الفريق ببورفؤاد، ووافق مجلس إدارة النادي المصري على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول والمقدم من التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق.

ويضم الجهاز الفني كلا من :

نبيل بن عمر الكوكي، مديرًأ فنيًا

نادر بن عبد العزيز الهبيري، مدربًا عامًا.

قيس بن علي مخلوف، مدربًا مساعدًا ومحللًا للأداء.

قيس بن عمار الغطاس، معدًا بدنيًا.

وليد بن الهادي بن حسن، مدربًا لحراس المرمى.

سيف داود، مدربًا مساعدًا.

سعيد ابراهيم، مدربًا مساعدًا

محمود جابر، مديرًا إداريا.