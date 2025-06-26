شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحاول إنهاء أزمة رحيل الجزيرى في جلسة ودية والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة خلال الساعات المقبلة مع سيف الجزيرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى ووكيله أيضا، للوصول إلى حل بشأن رغبة النادى في خروج اللاعب للإعارة لإفساح مكان في القائمة للتعاقد مع لاعبين أجانب.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة محاولة إقناع الجزيرى ووكيله بالموافقة على الرحيل سواء للإعارة أو الرحيل بالتراضى، خاصة وأن اللاعب يرفض الرحيل عن الزمالك في ظل ارتباطه بعقد مستمر موسمين مع الفريق.

وكان الجزيرى اشترط الحصول على قيمة عقده كاملة للموافقة على الرحيل من الأبيض، مع رفض الخروج للإعارة، لذلك يسعى المالك لعقد الجلسة للوصول إلى حل مع اللاعب ووكيله.

وتمسك الجزيرى بالاستمرار مع الزمالك فى ظل السعى أن يكون الهداف الأجنبي التاريخى للفريق، بعد أن وصل إلى الهدف رقم 44 مع الفريق متخطيا رقم بن شرقى لاعب الفريق السابق، الذى سجل مع الأبيض 43 هدفا.