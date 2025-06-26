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الأهلى يترقب الحصول على 20% من نسبة بيع قندوسى إلى لوجانو السويسرى

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الأهلى يترقب الحصول على 20% من نسبة بيع قندوسى إلى لوجانو السويسرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 26 يونيو 2025 12:14 م

يترقب مسئولو النادى الأهلى الحصول على 20% من عائد بيع الجزائرى أحمد قندوسى، لاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالى إلى نادى لوجانو السويسرى، بعدما أتم اللاعب الجزائرى إجراءات انتقاله إلى الدورى السويسرى أمس الأربعاء.

وكان الأهلى قد وضع بندا فى عقد بيع قندوسى إلى سيراميكا تقضى بحصوله على 20% من عائد بيع اللاعب لأى نادٍ فى المستقبل، وهو ما ينتظر الأهلى الحصول عليه عقب انتقال قندوسى إلى لوجانو السويسرى.

وأعلن نادى لوجانو السويسرى، أمس الأربعاء، تعاقده مع الجزائرى الدولى أحمد قندوسى قادما من نظيره فريق سيراميكا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. 

وقال بيان النادى السويسرى: "يسر نادى لوجانو أن يعلن عن وصول الدولى الجزائرى أحمد قندوسى، الذى وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع البيانكونيرى (حتى 30 يونيو 2028)".

وأضاف: "مع 8 مباريات مع المنتخب الجزائرى، لا يحمل القندوسى معه الخبرة فحسب، بل يحمل أيضًا دافعًا قويًا: وصوله إلى نادى لوجانو يمثل بالنسبة له فرصة مهمة لمواجهة كرة القدم الأوروبية وإثبات قيمته فى سياق تنافسى جديد مقارنة بالسياق الذى اعتاد عليه".

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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