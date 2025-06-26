شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب الحصول على 20% من نسبة بيع قندوسى إلى لوجانو السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو النادى الأهلى الحصول على 20% من عائد بيع الجزائرى أحمد قندوسى، لاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالى إلى نادى لوجانو السويسرى، بعدما أتم اللاعب الجزائرى إجراءات انتقاله إلى الدورى السويسرى أمس الأربعاء.

وكان الأهلى قد وضع بندا فى عقد بيع قندوسى إلى سيراميكا تقضى بحصوله على 20% من عائد بيع اللاعب لأى نادٍ فى المستقبل، وهو ما ينتظر الأهلى الحصول عليه عقب انتقال قندوسى إلى لوجانو السويسرى.

وأعلن نادى لوجانو السويسرى، أمس الأربعاء، تعاقده مع الجزائرى الدولى أحمد قندوسى قادما من نظيره فريق سيراميكا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال بيان النادى السويسرى: "يسر نادى لوجانو أن يعلن عن وصول الدولى الجزائرى أحمد قندوسى، الذى وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع البيانكونيرى (حتى 30 يونيو 2028)".

وأضاف: "مع 8 مباريات مع المنتخب الجزائرى، لا يحمل القندوسى معه الخبرة فحسب، بل يحمل أيضًا دافعًا قويًا: وصوله إلى نادى لوجانو يمثل بالنسبة له فرصة مهمة لمواجهة كرة القدم الأوروبية وإثبات قيمته فى سياق تنافسى جديد مقارنة بالسياق الذى اعتاد عليه".