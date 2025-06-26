شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يحفز منتخب الشباب ويضاعف مكافأة الفوز علي البرتغال في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس ادارة اتحاد كرة اليد بالإجماع برئاسة خالد فتحي مضاعفة مكافأة الفوز لمنتخب الشباب في حال تخطي البرتغال اليوم في مواجهة دور الثمانية لبطولة كأس العالم ، ويدعم مجلس الادارة المنتخب بكل قوة رغبة منهم في العودة بصيد ثمين من البطولة، وسط طموحات كبيرة بعد المباريات القوية والمستوي الراقي الذي قدمه شبابنا في البطولة.

ومن جانبه أكد خالد فتحي رئيس الاتحاد ان الطموحات في منتخب الشباب تصاعدت بعد الفوز علي إسبانيا بمنتخها القوي ، وظهور شبابنا بمستوي رائع في مباريات دوري المجموعات والدور الرئيسي ، واشار الي أهمية مباراة البرتغال اليوم واكد انها عنق زجاجه وتوقع لو عبرنها سيكون منتخبنا في المباراة النهائية .. واوضح ان اقوي ثلاث منتخبات منافسة في البطولة هم الدنمارك و البرتغال وإسبانيا مع مصر.



وكشف رئيس الاتحاد عن رغبة مجلس الادارة في توفير دعم مالي ضخم يحفز اللاعبين في حال عبور البرتغال بمضاعفة مكافات الفوز ، وفتح خزائنه امام اللاعبين في حال العودة بالبطولة او تحقيق ميدالية عالمية تعكس قوة هذا الجيل.