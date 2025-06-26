شكرا لقرائتكم خبر عن زد يستعيد عبد الله بكري والعسكري في قائمة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادي زد استعادة الثنائي عبد الله بكري وحازم العسكري لاعبي الفريق والعائدين من الإعارة إلى ناديي الاتحاد السكندري وحرس الحدود على الترتيب، وقيدهما في قائمة الموسم الجديد، بعد ظهورهما بشكل جيد في الموسم الماضي رفقة الناديين السكندريين.

ووافق محمد شوقي المدير الفني للأهلي على عودة بكري والعسكري لقائمة زد وانتظامهما في التدريبات الجماعية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويعقد محمد شوقي المدير الفني لفريق زد جلسة مع مسئول ناديه خلال الأسبوع المقبل من أجل بحث احتياجات الفريق في الموسم المقبل، والصفقات التي يحتاجها لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، من أجل سد العجز في كل المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

ونجح نادي زد في إبرام صفقتين جديدتين حتى الآن، وهما أحمد عاطف مهاجم مودرن سبورت في صفقة انتقال حرو وأومارا كيتا ظهير أيسر منتخب سيراليون للشباب.