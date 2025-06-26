شكرا لقرائتكم خبر عن شرط وحيد من رضا سليم للرحيل عن الأهلي والخروج للإعارة والان مع تفاصيل الخبر

رحب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي بفكرة الخروج عن النادي للإعارة في الموسم الجديد، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل صعوبة قيده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب.

وحدد رضا سليم شرطاً نظير الموافقة على الرحيل على سبيل الإعارة عن الأهلي وهو الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه من القلعة الحمراء ، والذي يتراوح ما بين 500 إلى 600 ألف دولار سنويا، وهو ما يقف عائقا، باعتبار أن الراتب لا يستطيع أي نادي محلي تحمله بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز .

وقد يضطر النادي الأهلي إلى تحمل جزءا من قيمة راتب رضا سليم نظير انتقاله لأيا من الأندية الراغبة في ضمه وأبرزها نادي سيراميكا، والذي يرغب في دفع 300 ألف دولار فقط من قيمة راتب اللاعب المغربي، بعدما سبق وقام بنفس الخطوة مع أحمد قندوسي من قبل.

وقام الأهلي برفع اسم رضا سليم من قائمة الأهلي في يناير الماضي، بسبب تعرضه للإصابة بقطع في غضروف الركبة، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في المباريات في بداية الموسم المقبل.