شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي نبيل الكوكي: نسعي لتكوين فريق للمصري ينافس علي الألقاب في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعرب التونسي نبيل الكوكي المدير الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن سعادته بتوليه مهام الإدارة الفنية للفريق، مؤكدًا، في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي المصري، أنه يسعى في المقام الأول لتكوين فريق قوي ينجح في المنافسة على الألقاب وبالتالي إسعاد جماهير المصري العظيمة.

وأشار الكوكي أنه وجد احترافية كبيرة من إدارة النادي المصري خلال مرحلة التفاوض وهو الأمر الذي أشعره بالثقة ودفعه لقبول المهمة.

وأكد الكوكي أنه يعرف جماهير المصري جيدًا ويدرك تمامًا مدى مؤازرتها للفريق ، مشيرًا أن تواجد الجماهير بالمدرجات يعطي اللاعبين دافعية كبيرة.

وأشاد الكوكي بإقامة فترة الإعداد داخل بورسعيد، مؤكدًا أن التفاف الجماهير حول فريقها يُشعر اللاعبين بمزيد من الحماس والمسئولية داخل وخارج الملعب.