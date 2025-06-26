شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحصن أحمد عبد القادر خشية الرحيل المجانى والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو النادى الأهلى خطة لتحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، خشية من رحيل اللاعب بشكل مجاني، حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادٍ آخر.

ويعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير عروض محلية أو خارجية للاعب الذي يتربط بعقد ممتد مع القلعة الحمراء، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لمنع انتقاله لأي نادٍ آخر في الصيف الحالي بالمجان حال عدم قيده.

ويخطط مسئولو النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق الثانية تحضيرا للموسم الجديد، حال فشل انتقاله لأي نادي آخر، أو عدم قبول اللاعب بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه.

ويملك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، حال الرحيل المجاني عن الأهلي، والحصول على عقد مالي كبير نظير الانضمام المجاني، ولكن يعمل مسئولو القلعة الحمراء على إفساد تلك المخطط وتحصين اللاعب من الإغراءات البيضاء.