شكرا لقرائتكم خبر عن 80 حكما ومساعدا يخضعون لاختبار فنى وبدنى لمعسكر الـVAR السبت المقبل بالهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بعد غد السبت بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر الاختبارات الفنية والبدنية للحكام والمساعدين لحضور معسكر "حكم تقنية الفيديو المساعد" للحصول على رخص الـ"VAR"، التى اختارتهم اللجنة، لحين عودة الكولومبي أوسكار، رئيس لجنة الحكام، من كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يقام اختبار اليويو تيست للحكام السبت ويسبقها اختبارات "فيديو تسيت - أوفسيت تسيت" إلى جانب اختبار فى القانون يشمل آخر المستجدات التى طرأت على قانون كرة القدم، بالإضافة إلى اختبار فى اللغة الإنجليزية، ويخضع لهذه الاختبارات 40 حكما للساحة والذين أجروا الكشف الطبى الثلاثاء الماضى بمشروع الهدف، بينما يخضع 40 مساعدا يوم الأحد المقبل لنفس الاختبارات التى يخوضها حكام الساحة، وذلك لاختيار 20 مساعدا ومثلهم ساحة لحضور المعسكر الفنى حكم تقنية الفيديو المساعد والحصول على رخص الـVAR، ويشارك فى هذا المعسكر حكام لم يسبق لهم الحصول على أى رخص فى "تقنية حكم الفيديو المساعد"، حيث سيتنافسون على الحصول على ثلاث رخص أساسية هم رخصة حكم الساحة، ورخصة حكم تقنية الفيديو (VAR)، ورخصة الحكم المساعد لتقنية الفيديو (AVAR)، أما بالنسبة للحكام المساعدين فسيتم التركيز على حصولهم على رخصة الحكم المساعد لتقنية الفيديو فقط.

يأتى هذا فى إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة على تطوير التحكيم ورفع كفاءة الحكام والحصول على رخص حكام الـVAR، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 4 سنوات منذ إقامة آخر معسكر للحصول على الرخص.

وتعد هذه الخطوة مهمه لتعزيز كفاءة التحكيم المصرى وتطوير استخدامات تقنية حكم الفيديو المساعد(VAR) التى شهدت جدلا كبيرا خلال الموسم المنقضى.