شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجتمع الشهر المقبل لحسم موعد قرعة الدورى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا هاما الشهر المقبل، لتحديد موعد قرعة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد، وكذلك مناقشة التعديلات التي قدمتها الأندية على لائحة المسابقات والاستقرار النهائي على لائحة العقوبات.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد التنسيق مع اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام حسن.

وقررت رابطة الأندية أيضا انتهاء الدورى المصرى في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه الرابطة فى الوفاء بتعهدها بإنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد سنوات من الارتباك والتأجيلات التي أثرت على انتظام جدول المسابقة.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات الرابطة تطوير المسابقة وتحقيق الانضباط الفني والزمني، بما يخدم مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.