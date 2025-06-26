شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة العظماء الثمانية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الثلاثى المصرى نوران جوهر ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد إلى الدور نصف النهائى ببطولة العظماء الثمانية، والتى تعد آخر بطولات موسم الاسكواش 2024-2025، والتى تقام فى تورتنو الكندية خلال الفترة بين 23 إلى 28 يونيو الجارى.

وجاءت نتائج المصريين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات كالتالي:

فوز نوران جوهر على الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الشوطين: 11-6, 11-2.

فوز مصطفى عسل على يوسف سليمان بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 4-11, 11-6.

كما احتسبت نتيجة مباراة كريم عبد الجواد والنيوزيلندي بول كول، لصالح البطل المصري، بعد انسحاب الأخير من البطولة بسبب الإصابة.

هزيمة فيروز أبو الخير أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-7, 11-7.

بذلك تأهلت نوران جوهر في صدارة مجموعتها برصيد 11 نقطة، وتأهل معها الإنجليزية جورجينا كيندي، اليابانية ساتومي واتنبي، والأمريكية أوليفيا ويفر.

كما تأهل مصطفى عسل في صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة، وتأهل معه كريم عبد الجواد في المركز الثاني بمجموعته برصيد 8 نقاط، والويلزي جويل ميكين والبيروفي دييجو إلياس.



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