شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد موقف الأجانب استعدادا للتدعيم بصفقات قوية والان مع تفاصيل الخبر

حدد مسئولو نادى الزمالك موقف اللاعبين الأجانب بالفريق، وهم كل من الثلاثى التونسى حمزة المثلوثى، أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، بالإضافة إلى المغربى صلاح الدين مصدق ومحمود بنتايج.

وتقرر عدم تجديد عقد المثلوثى نظرا لخضع مرحلة التأهيل من إصابة الصليبى، والتي ستبعده عن الملاعب حتى شهر سبتمبر المقبل، بينما تم الاستقرار على الإبقاء على محمود بنتايج في ظل تألقه مع الأبيض، و مستواه اللافت خلال المباريات التي شارك بها مع الفريق.

وفيما يخص سيف الجزيرى وصلاح الدين مصدق فرفض اللاعبان الخروج للإعارة، على أن يتم استمرارهم بالفريق حال عدم التعاقد مع صفقات جديدة في نفس المراكز.

ويسعى الجزيرى أن يكون الهداف الأجنبي التاريخى للزمالك، بعد أن وصل إلى الهدف رقم 44 مع الفريق متخطيا رقم بن شرقى لاعب الفريق السابق، الذى سجل مع الأبيض 43 هدفا.