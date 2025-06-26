شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث ترتيبات معسكر أوروبا مع ريبيرو تحضيرا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة جلسات عمل متواصلة من أجل حسم بعض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيُقام بأوربا وغالباً بأسبانيا قبل مطلع الموسم الجديد.

ويتشاور الجهاز الفني مع إدارة النادي بشأن خطة هذا المعسكر الذي سيستمر لمدة عشرة أيام تقريباً يسبقه خوض الفريق ثلاثة أو أربعة تدريبات بملعب التتش ثم السفر وسيبدأ تجمع الفريق عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين ومدتها 18 يوماً عقب إنتهاء مشوار الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا والتي غادرها الفريق من الدور الأول.

ويعقد مسئولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل مناقشته في عدة أمور خاصة بالفريق يأتي في مقدمتها نتائج المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الفريق من الدور الأول بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي والخسارة من بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة ثم التعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلي إلى الوقوف على رؤية المدرب الأسباني لإداء الفريق في البطولة العالمية خاصة وإنها كانت أول إرتباط رسمي للمدرب مع الأهلي بعدما تولى تدريب الفريق قبلها بأيام قليلة.