شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة فى الأهلى لحسم موقف المُستبعدين من حسابات الجهات الفنى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسولو النادي الأهلي لعقد جلسات مع لاعبي الفريق الذين تقرر الإستغناء عن خدماتهم خلال الصيف الجاري سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة ويرغب الأهلي في حسم موقف هؤلاء اللاعبين الذين خرجوا من حسابات الجهاز الفني في الفترة الأخيرة وفي مقدمتهم أحمد عبد القادر الذي إنتهت إعارته مؤخراً لنادي قطر القطري وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي والمغربي رضا سليم ومحمد الضاوي كرسيتو الذي إنتهت إعارته هو الأخر لنادي النجم الساحلي التونسي، والمهاجم الشاب سمير محمد.

من ناحية أخرى، يعقد مسئولو النادي خلال الأيام المقبلة جلسات عمل متواصلة من أجل حسم بعض الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق الذي سيُقام بأوربا وغالباً بأسبانيا قبل مطلع الموسم الجديد ، ويتشاور الجهاز الفني مع إدارة النادي بشأن خطة هذا المعسكر الذي سيستمر لمدة عشرة أيام تقريباً يسبقه خوض الفريق ثلاثة أو أربعة تدريبات بملعب التتش ثم السفر وسيبدأ تجمع الفريق عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبين ومدتها 18 يوماً عقب إنتهاء مشوار الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا والتي غادرها الفريق من الدور الأول.

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انتهت مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، وذلك بعد نهاية مباراته ضد بورتو البرتغالي بالتعادل الإيجابي 4-4.

وخرج الأهلي من البطولة، بعدما فشل في تحقيق الفوز على مدار 3 مباريات في مرحلة دور المجموعات، وعلى مدار 3 مباريات، اكتفى الأهلي بتعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس الماضي، بثنائية دون رد ، واستقبلت شباك الأهلي 6 أهداف بواقع رباعية من بورتو وثنائية من بالميراس.

في المقابل، سجل الأهلي 4 أهداف جميعها في شباك بورتو، بعدما صام ضد إنتر ميامي وبالميراس ، كذلك، شهدت البطولة، فشل الأهلي في فك عقدته أمام الفرق الأوروبية.

وعلى مدار 10 مشاركات في كأس العالم للأندية، بحساب النسخة الحالية، لم يستطع الأهلي تحقيق أي فوز أمام الفرق الأوروبية.

ورغم ذلك، فإن الأهلي أصبح أول فريق يسجل 4 أهداف في مرمى فريق أوروبي على مدار تاريخ البطولة.