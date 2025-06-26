الامارات | اتحاد الغولف يكشف عن استراتيجية لاكتشاف المواهب في 26 مدرسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس اتحاد الغولف، اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، عن استراتيجية متكاملة لاكتشاف المواهب في المدارس، من خلال برنامج يتم تنفيذه في 26 مدرسة في جميع إمارات الدولة، بداية من رأس الخيمة ووصولاً إلى دبي والعين، بالتعاون والتنسيق مع قطاعي التعليم الحكومي والخاص في الدولة.

وقال الهاشمي في بيان صحافي: «هناك 500 لاعب ولاعبة يتدربون لفترة ثمانية أسابيع، بمعدل حصتين أسبوعياً، ونأمل أن نوفر لهم المناخ المناسب لنكتشف بعض المواهب للمستقبل، لينتقلوا بعد ذلك إلى برنامج (صقور المستقبل)، ونحن في اتحاد الغولف نعمل وفق استراتيجية هادفة وتبعث على التفاؤل للارتقاء بمستوى اللعبة، ودعم تطلعات أبناء الإمارات»، وأضاف: «نثق بقدرات لاعبينا من البنين والبنات، ونؤمن بأن العمل الجاد والانضباط، في هذه المرحلة، يسهمان في تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الغولف الإماراتي».

وتابع: «نركز الآن بشكل أكبر على البطولات المحلية للهواة المصنفة عالمياً، التي ندعمها من خلال منح الفائزين فرصة اللعب مع المحترفين في البطولات المغذية للبطولات الرئيسة المصنفة رقم واحد عالمياً، لأن مستوى أبنائنا يجب أن يكون متماشياً مع هذه المستويات، كما نولي اهتماماً خاصاً بتنظيم بطولات للصغار من الفئتين بنات وبنين، بهدف نشر اللعبة بين المواطنين، وتكوين قاعدة واسعة من اللاعبين، لنتمكن من إعداد فرق تمثل الإمارات محلياً وخارجياً، ونطمح إلى أن يكون لدينا فريقان أو أكثر من كل فئة، نظراً إلى كثرة البطولات في منطقتنا، لنصنع في نهاية المطاف بطلاً إماراتياً عالمياً».