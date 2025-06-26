الامارات | كلباء يعتمد خطة لاكتشاف المواهب في 4 رياضات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي «عطلتنا غير» في نادي كلباء، الدكتور سيف الزعابي، عن اعتماد خطة متكاملة خلال البرنامج، الذي سينطلق الإثنين المقبل، ويستمر حتى 31 يوليو المقبل،برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بهدف استكشاف لاعبين جدد من المواهب المواطنة، يتم ضمهم لفِرَق النادي في أربع رياضات، هي كرة قدم الصالات والكرة الطائرة والشطرنج وكرة اليد، مشيراً إلى أن البرنامج يضم أيضاً فقرات ترفيهية وتوعوية وثقافية في مختلف الجوانب.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون هنالك عملية استكشاف واسعة للمشاركين خلال الأسبوع الأول يتم من خلالها توجيه المشاركين كل حسب الفئة التي يمكن أن يبدع فيها رياضياً أو أكثر في أي من الرياضات المختلفة، بحيث يتم تطويره في الفترة اللاحقة بإشراف مدربين ومحاضرين أكفاء».

وأضاف: «مجلس إدارة النادي وضع أمام عينيه العمل على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في العامين الماضيين، عملاً بالاستدامة الرياضية، ونثمن جهود أعضاء اللجنة المنظمة في عملية تطوير الرياضات في النادي».