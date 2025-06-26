الامارات | من واشنطن.. نادي العين يعلن عن شراكة مع «توازن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين من العاصمة الأميركية واشنطن عن توقيع اتفاقية شراكة تسويقية جديدة مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن)، وذلك في إطار التوسع النوعي للنادي في الأسواق الدولية، واستمرار حضوره المؤسسي المتصاعد في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وفقاً لما ذكره بيان رسمي عممه النادي على وسائل الإعلام.

وقال النادي، في بيان، أمس، إن الشراكة تأتي ضمن رؤية استراتيجية تسويقية يتبناها نادي العين، تستند إلى مبدأ تعزيز الشراكات الوطنية ذات الطابع العالمي، والانفتاح على أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز من مكانة نادي العين كأحد أبرز الكيانات الرياضية ذات القيمة السوقية المتنامية في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية، التي تسري اعتباراً من تاريخ توقيعها ولمدة موسم رياضي كامل، يحصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) على مجموعة من الامتيازات، أبرزها وضع شعاره على قمصان تدريبات الفريق، بدءاً من كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الفريق حالياً، وإطلاق اسم «توازن» على البوابة رقم (4) في استاد هزاع بن زايد، إضافة إلى حقوق تسويقية عدة، من بينها الظهور في الفعاليات، والمباريات، والمحتوى الرقمي للنادي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، راشد عبدالله، أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين، حيث يعكف فريق إدارة التسويق التابع للنادي، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، على فتح آفاق تعاون أوسع مع جهات حكومية ومؤسسات تجارية من مختلف أنحاء العالم، مدعوماً بثقة العلامة التجارية للنادي، التي تشهد نمواً متصاعداً وفقاً لبيانات «الفيفا».

وأضاف: «شراكتنا مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي تتجاوز إطار الرعاية التقليدية، فهي تُمثل التقاءً حقيقياً بين الرياضة والصناعة والهوية الوطنية، حيث يجمعنا التطلع نحو الريادة والتميز على جميع المستويات».

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التنفيذية في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، خليفة الهاملي: «يُجسد نادي العين نموذجاً وطنياً مشرّفاً في التميز الرياضي والاحترافية، وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية (توازن) في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل العالمية بمختلف المجالات».

وأضاف: «تمثل هذه الشراكة بوابة وصول نوعية إلى رواد الأعمال والابتكار في قطاع الصناعات الدفاعية، لاسيما من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع أهداف (توازن) في التمكين، والتحفيز، والتوطين».