الامارات | معسكر تدريبي لمنتخبَي التنس «ناشئين» و«شباب» في إسبانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات للتنس تنظيم معسكر تدريبي لمنتخبَي الناشئين والشباب في إسبانيا، من 21 يوليو حتى التاسع من أغسطس المقبلين، استعداداً للبطولات المقبلة، ومنها بطولة الخليج المقررة شهر سبتمبر.

ويضم وفد المنتخب خمسة لاعبين، هم مروان ناصر المرزوقي، وعبدالرحمن عدنان المرزوقي، وعبدالله الجناحي، ومحمد وعلي صالح آل علي، بينما تأجل سفر اللاعب راشد الجسمي بسبب العلاج.

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس، ناصر يوسف المرزوقي، أن تنظيم المعسكر يأتي بهدف توفير أجواء رياضية وبيئة تسهم بتطور المردود الفني للاعبين، بما فيها الاحتكاك مع اللاعبين الموجودين في المعسكر التدريبي، وخوض مباريات ودية، وصولاً للجاهزية الفنية الكاملة.

ووصف اللاعب الدولي، عمر بهروزيان العوضي، أن الهدف من المعسكرات الخارجية توفير بيئة تدريبية مثالية لتعزيزها المستوى الفني والذهني للاعبين، مشيراً إلى أن منتخب الإمارات يتمتع بمواهب مواطنة واعدة، لديها القدرة على أن تصبح مميزة خلال الفترة المقبلة.