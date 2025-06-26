الامارات | بيان من اتحاد الرجبي ينفي صلته بفعالية «RUNIT»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر اتحاد الإمارات للرجبي بياناً رسمياً يؤكد فيه أنه ليس له علاقة ولا يعد من الجهات المنظمة أو المعنية بفعالية «RUNIT»، المقررة إقامتها بتاريخ 28 يونيو الجاري بدبي، مشيراً إلى أنه لم يصدر عن الاتحاد أي تصريح أو موافقة رسمية بخصوص هذه الفعالية.

وشدد الاتحاد على أهمية التزام الإجراءات التنظيمية المعتمدة عند تنظيم الفعاليات الرياضية، لاسيما تلك التي تتضمن أنشطة ذات طابع بدني أو تحديات خاصة، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة العامة للمشاركين.

وحث الأمين العام للاتحاد، محمد سلطان الزعابي، خلال البيان، جميع المشاركين على التحقق من الجهات المنظمة والاطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالفعالية، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات السلامة والتنظيم المعتمدة.

وأكد أن الاتحاد يخلي مسؤوليته بالكامل تجاه هذه الفعالية، موضحاً أن المنظمين لم يتواصلوا مع الاتحاد للحصول على تصريح رسمي لإقامتها.