الامارات | مسفر: المنتخب لم يستثمر الإجازة الصيفية في التحضير لـ «الملحق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق، الدكتور عبدالله مسفر، إن المنتخب الوطني لم يستثمر الإجازة الصيفية في التحضير للملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، في وقت يحتاج الأبيض إلى فترة إعداد أطول مع المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، لخلق المزيد من التجانس بين اللاعبين، مطالباً بضرورة تأمين ثلاث مباريات ودية قبل المرحلة الحاسمة للمنافسة على بلوغ المونديال.

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 17 يوليو المقبل موعداً لإجراء قرعة الملحق المؤهل إلى كأس العالم، فيما ستقام المباريات اعتباراً من أكتوبر المقبل، بضيافة كل من السعودية وقطر، وتضم ستة منتخبات هي الإمارات، والسعودية، وقطر، والعراق وإندونيسيا، وعمان، علماً بأن «الأبيض» تم وضعه في المستوى الثاني إلى جانب العراق.

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «تمنيت أن يستمر المنتخب في مواصلة إعداده بالجدية نفسها، واستغلال الإجازة الصيفية عقب نهاية الدوري المنصرم، بعد أن يتم منح اللاعبين إجازة قصيرة لأسبوعين، وذلك عقب مباراتيه أمام كل من أوزبكستان وقيرغيزستان، ضمن الجولتين التاسعة والـ10 في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بهدف المحافظة على جاهزية اللاعبين والتحضير الجيد».

وأضاف: «المنتخب بحاجة إلى الاستقرار على عناصره الحالية، كما أنه بحاجة أيضاً إلى مزيد من الانسجام بين اللاعبين، بجانب أن الفترة الماضية كشفت حاجة المنتخب إلى استقرار التشكيل».

وتابع: «لو أن المنتخب واصل إعداده بعد راحة قصيرة للاعبين، لكان قد خاض أكثر من مباراة ودية خلال تلك الفترة قبل الاستحقاق المرتقب في أكتوبر المقبل».

وأوضح: «في حال أوقعت القرعة المنتخب في مواجهة المنتخب السعودي، فإن مهمته ستكون صعبة، كون الأخير جهز نفسه بشكل جيد، فقد كان تعامل مدرب المنتخب السعودي منطقياً في استغلال الإجازة الصيفية في الإعداد الجيد».

واحتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف إيران، وأوزبكستان اللتين ضمنتا التأهل المباشر، فيما ضمت المجموعة أيضاً قطر، وقيرغيزستان، وكوريا الشمالية.

وأكمل مسفر: «كان من الممكن أن يقوم المدرب كوزمين بمنح اللاعبين إجازة لأسبوع، يعود بعدها المنتخب لمواصلة الإعداد مرة أخرى، لأن البرنامج سيكون مزدحماً بتحضيرات الأندية عند بداية الموسم الجديد».

وشدد مسفر على أنه «ليس من مصلحة المنتخب التوقف لفترة طويلة، كون كوزمين تسلم مهمة تدريب المنتخب أخيراً، فضلاً عن حاجة المنتخب إلى تجارب ودية يتمكن من خلالها المدرب من التعرف إلى لاعبيه بشكل أكبر».

وتابع «المنتخب بحاجة إلى تعديل وضعه، وتصحيح الثغرات الفنية التي صاحبت مسيرته خلال الفترة الماضية».

يذكر أن خطة كوزمين التي رفعها إلى اتحاد الكرة لتجهيز المنتخب لملحق المونديال، تضمنت إقامة معسكر إعداد في سبتمبر المقبل، وخوض مباريات ودية.

عبدالله مسفر:

• في حال أوقعت القرعة المنتخب في مواجهة نظيره السعودي، فإن مهمته ستكون صعبة.

• ليس من مصلحة المنتخب التوقف لفترة طويلة، كون كوزمين تسلم مهمة التدريب أخيراً.